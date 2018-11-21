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Milan-Fiorentina, arriva il “black friday” sconti sui biglietti. Le info

Milan-Fiorentina segnerà l'arrivo del Natale. La sfida, infatti, è in programma per sabato 22 dicembre alle 15.00 (17° giornata di Serie A). Se anche per te l'atmosfera natalizia va vissuta in famigli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 15:39
Milan-Fiorentina, arriva il “black friday” sconti sui biglietti. Le info - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi Milan
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi Milan
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Milan-Fiorentina segnerà l'arrivo del Natale. La sfida, infatti, è in programma per sabato 22 dicembre alle 15.00 (17° giornata di Serie A). Se anche per te l'atmosfera natalizia va vissuta in famiglia, rigorosamente rossonera, immersi nelle emozioni uniche che solo San Siro sa regalare, allora non perdere l'occasione di aggiudicarti i biglietti di questa partita a metà prezzo!

Puoi farti un regalo di Natale anticipato già venerdì 23 novembre quando, in occasione del "Red&Black Friday", a partire dalla mezzanotte sarà a disposizione uno speciale listino prezzi con tagliandi al 50% in molti settori dello stadio a partire da 17,50€! Il 24 novembre sarà invece in vigore il listino di vendita libera, che prevede riduzioni per i ragazzi sotto i 16 anni e per gli Over 65.

I biglietti, in entrambe le fasi di vendita, saranno disponibili in tutti i  punti vendita: online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

Fonte: Milanews.it

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