Bucchioni: "Con una squadra importante al posto della Fiorentina Sozza sarebbe andato al Var"

Il post Milan-Fiorentina fa molto discutere, da una parta la grande prestazione viola, dall'altra i gravi errori arbitrali, ne ha parlato Bucchioni

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno ha parlato della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan, partita condizionata dagli arbitri, le sue parole:

"Una grande Fiorentina c'è stata a San Siro, si è vista una squadra matura capace di fare più cose, domenica ho visto una squadra che sa anche difendere, più matura e pronta anche rispetto alla scorsa stagione. Questa squadra sta lievitando, secondo me nell'immediato la Fiorentina ci rimette con la sosta, mica davanti puoi trovare sempre Sozza e le situazione che hai incontrato domenica. Alla lunga però una squadra come quella di Italiano non può che avere benefici dalla sosta, mi aspetto una Fiorentina con più intensità rispetto a quella vista ultimamente

Dalla classe arbitrale la partita è stata presa alla leggera me ne ero accorto anche nel primo tempo con alcuni falli visti nel primo tempo non fischiati su Amrabat. Non me la prendo nemmeno con Sozza, ma con i dirigenti. Il Var deve intervenire in tutte le occasioni dubbie e difficili da interpretare, non di fronte ad un chiaro ed evidente errori, l'obiettivo deve essere quello di ridurre al minimo gli errori. Se ci fosse stata una squadra importante l'arbitro sarebbe stato chiamato al Var perchè gli arbitri annusano le simpatie del palazzo perchè le battaglie di Commisso non stanno piacendo a tutti e sono convinto che se dovesse vendere la Fiorentina qualcuno esulterebbe"

EPISODIO VERGOGNOSO

https://www.labaroviola.com/scrive-ce-il-rigore-alla-fiorentina-per-fallo-tomori-su-ikone-tifosi-del-milan-gli-augurano-un-tumore/192530/