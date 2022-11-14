Bocci: "Decisioni di Sozza tutte in una sola direzione. Prima i torti contro l'Inter, adesso contro il Milan"

Milan-Fiorentina è stata una partita fortemente condizionata dagli errori arbitrali, ne ha parlato il giornalista del Corriere della Sera

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato e commentato i torti arbitrali della Fiorentina contro il Milan, queste le sue parole a Radio Bruno:

Prevale l'amarezza e l'arrabbiatura, Sozza era lo stesso che non mi aveva convinto in Juventus-Fiorentina ed aveva espulso Milenkovic in un rosso che non mi aveva convinto. Dicono che Sozza è uno dei migliori arbitri italiani, e meno male, questo dimostra che questa categoria è veramente allo stremo, i nostri arbitri sono scadenti, Sozza ha dimostrato di esserlo, non vanno bene nemmeno con il monitor, dovrebbero avere dei problemi agli occhi, non vedono bene nemmeno da quel punto di vista li.

Ci sono svariate scelte e tutte in una sola direzione, è già successo con l'Inter e adesso succede con il Milan, non voglio dire che è inaccettabile ma è cosi, non va bene. Già sono più forti e hanno pù possibilità, e poi hanno anche questi aiuti. Le dichiarazioni della società non servirebbero, sarebbe peggio, credo che ci si debba far sentire nelle sedi opportune, sbraitare non serve a nulla. Pensavo che dopo l'arbitraggio di Valeri contro l'Inter ci fosse più attenzione"

LE PAROLE DI CALVARESE

https://www.labaroviola.com/calvarese-racconta-la-favola-tifosi-della-fiorentina-tranquilli-alla-fine-gli-errori-si-compenseranno/192446/