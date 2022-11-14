Calvarese racconta la favola: "Tifosi della Fiorentina tranquilli, alla fine gli errori si compenseranno"

Lasciano molto discutere gli episodi arbitrali in Milan-Fiorentina con alcuni torti arbitrali a danno della squadra viola, ne ha parlato Calvarese

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese, e adesso moviolista di Prime, ha parlato a Radio Bruno degli episodi arbitrali tra Milan e Fiorentina, queste le sue parole:

"Sul rigore di Ikonè non si può andare al Var perchè già il fatto che stiamo avendo dei dubbi e tante visioni diverse allora vuol dire che non è un episodio da Var, il Var non è stato messo per rivedere ogni episodio. Per quanto riguarda il secondo episodio, quello di Rebic su Terracciano, quello per me è un episodio da VAR, il giocatore del Milan va con le braccia sulle mani del portiere della Fiorentina, senza quell'intervento di Rebic che non trova la palla, Terracciano l'avrebbe presa. Comunque al netto degli episodi di ieri, penso che alla fine della stagione errori e favori si compensino per ogni squadra, quindi fossi nei tifosi della Fiorentina starei tranquillo su questo aspetto"

LA MOVIOLA DI MILAN-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-racconta-verita-e-sbugiarda-sozza-ce-il-rigore-su-ikone-da-annullare-gol-milan/192440/