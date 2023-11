Capello dice la sua: “Senza Leao e Giroud al Milan serve un’impresa per vincere con la Fiorentina”

Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, l’ex iconico allenatore rossonero Fabio Capello, introduce così le prossime partite del Milan: “Il momento è adesso, il Milan non può più fare passi falsi a partire da sabato sera contro la Fiorentina. In Champions contro il Dortmund sarà una gara decisiva per il percorso europeo dei ragazzi di Pioli. Assenze? Pesano soprattutto quelle di Leao e Giroud, sembrerà quasi un’impresa giocare senza loro due, per il portoghese è davvero un peccato si sia fatto male dopo la bella prova fatta in Champions contro il PSG”.

