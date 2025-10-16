Galbiati: "Milan-Fiorentina? Partita della svolta: potresti avere la squadra che tutti ci aspettavamo"

L'ottimismo di Galbiati

Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in merito alla prossima sfida dei viola contro il Milan. Ecco le sue parole di ottimismo.

"Credo che questa partita qui, sia sì complicata, ma arrivi a puntino, potrebbe essere la partita della svolta. Se fai una buona prestazione e porti a casa punti potresti avere la Fiorentina che tutti ci aspettavamo".