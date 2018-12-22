La Fiorentina vince, Chiesa segna e Tiziano Crudeli in diretta non la prende benissimo VIDEO
La vittoria della Fiorentina a Milano contro il Milan ha gettato nello sconforto Tiziano Crudeli, il giornalista tifoso rossonero di 7 Gold. Ecco la sua reazione all'azione del gol di Federico Chiesa....
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 19:45
La vittoria della Fiorentina a Milano contro il Milan ha gettato nello sconforto Tiziano Crudeli, il giornalista tifoso rossonero di 7 Gold. Ecco la sua reazione all'azione del gol di Federico Chiesa. ECCO IL VIDEO DEL COMMENTO IN DIRETTA DEL GOL DELLA FIORENTINA