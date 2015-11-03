Notizie Crudeli Fiorentina

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Crudeli: "Kean è il migliore attaccante in Serie A. Questa Fiorentina può vincere la Conference"

02 aprile 2025 20:42

Crudeli su Sottil: "Sarà utile al Milan anche dalla panchina. La cessione di Adli mi ha fatto indispettire"

04 febbraio 2025 20:29

Crudeli: “Sconvolto da Barone. Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà il Milan, gli toglierei Nico”

28 marzo 2024 14:15

Crudeli: "Pensiero al Tottenham? Milan deve volare basso. Fiorentina esprime un ottimo calcio"

02 marzo 2023 19:09

Crudeli: "De Zerbi e Juric trasformano una buona squadra in una competitiva. Alla viola serve uno come loro"

09 novembre 2020 13:52

(VIDEO) Il gol della Fiorentina commentato da Crudeli, rabbia in studio: "Non è mai rigore"

23 febbraio 2020 19:23

La Fiorentina vince, Chiesa segna e Tiziano Crudeli in diretta non la prende benissimo VIDEO

22 dicembre 2018 19:45

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