Crudeli: “Sconvolto da Barone. Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà il Milan, gli toglierei Nico”

Il giornalista di fede rossonera, Tiziano Crudeli, ha parlato a La Nazione di Fiorentina-Milan: “Intanto su Barone vorrei dire che sono sconvolto, certe tragedie ti fanno capire che oggi ci siamo e domani non si sa. Sabato sarà una serata emozionante, Pioli è molto legato a Firenze e viceversa”.

Sulla partita: “I viola hanno le carte in regolare per mettere in difficoltà il Milan, capace quest’anno di subire già 25 gol e di soffrire il furore agonistico delle avversarie in trasferta. Chi toglierei a Italiano? Risponderei Bonaventura se non fosse squalificato, quindi dico Gonzalez che può sempre trovare la giocata vincente”.

Infine: “Europa League al Milan, Conference alla Fiorentina. Firma? Ragazzi, datemi carta e penna”.

FIORENTINA SU DOSSENA