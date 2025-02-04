Crudeli su Sottil: "Sarà utile al Milan anche dalla panchina. La cessione di Adli mi ha fatto indispettire"

Tiziano Crudeli è stato intervistato questa sera a Radio Bruno dove ha voluto parlare del calciomercato del Milan, ma anche di quello della Fiorentina: “Sono soddisfatto di questa campagna acquisti. A...

Tiziano Crudeli è stato intervistato questa sera a Radio Bruno dove ha voluto parlare del calciomercato del Milan, ma anche di quello della Fiorentina: “Sono soddisfatto di questa campagna acquisti. A me Sottil piace, anche se non è reduce da prestazioni straordinarie. Tuttavia, è un giocatore che può essere utile al Milan anche come alternativa ai titolari. Per essere competitivi non occorrono solo 11 titolari, ma servono pure dei sostituti in grado di assicurare un rendimento ottimale. Faccio un solo esempio: ai tempi di Pioli, nel Milan Jovic e Okafor da subentrati hanno segnato 17 gol. Vedi l’importanza di avere alternative ai titolari valide. Sottil non è un giocatore che ti assicura moltissime reti, ma può essere utile nella manovra offensiva, difensiva e di centrocampo del Milan. Sono soddisfatto, ma il rendimento si valuta sul campo“.

Parlando del centrocampo, ha voluto dire la sua su Adli: “Ci sono giocatori che il Milan ha lasciato andare, e tra cui Adli, che mi hanno fatto indispettire. Potevano essere utili ai rossoneri. Yacine mi piaceva molto, anche se il rendimento al Milan non è stato trascendentale. Altrove, ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, in grado di essere nel novero dei migliori“.

Conclude con l'analisi della formazione di Raffaele Palladino: “La Fiorentina è un’ottima squadra, mi ricordo ancora del 2-1 sul Milan. I viola sono competitivi. I rossoneri devono dimostrare anche nella partita contro di loro di aver fatto il salto di qualità“.

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