Crudeli: “Pensiero al Tottenham? Milan deve volare basso. Fiorentina esprime un ottimo calcio”

Il giornalista Tiziano Crudeli, tifoso del Milan, ha parlato a Radio Bruno della partita di sabato tra la Fiorentina ed i rossoneri. Ecco le sue parole:

Ultime partite dei rossoneri? Il Milan nella fase difensiva non ha subito gol ed ha messo una pezza ad un mese calcisticamente parlando disastroso.

Pensiero al Tottenham? Per quanto concerne il Milan bisogna volare bassi perchè con la Fiorentina è una partita importante e per competere per il secondo posto il Milan deve migliorare le due fasi, quella difensiva ed offensiva.

Fiorentina? La Fiorentina esprime un ottimo gioco, in trasferta il rendimento è più basso rispetto alle partite in casa: la spinta del pubblico la fa esprimere meglio. Italiano sta ottenendo dei buoni risultati, anche Cabral e Bonaventura stanno facendo bene.

