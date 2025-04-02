Crudeli: "Kean è il migliore attaccante in Serie A. Questa Fiorentina può vincere la Conference"

Tiziano Crudeli, questa sera è intervenuto ai microfoni del Pentasport, parlando della sfida di domenica sera tra il 'suo' Milan e la Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:"Il derby d...

Tiziano Crudeli, questa sera è intervenuto ai microfoni del Pentasport, parlando della sfida di domenica sera tra il 'suo' Milan e la Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Il derby di Coppa Italia sarà molto importante per una serie di motivi. A prescindere dalla posizione di classifica, questa stagione l'Inter è decisamente più forte, i 22 punti in più in classifica fanno capire la differenza tra le due squadre. I rossoneri però sanno essere competitivi, negli ultimi tre derby sono stati vinti due e perso uno. C'è da dire che il Milan è abituato al doppio impegno, quindi domenica potrebbe arrivare alla partita contro la Fiorentina, abbastanza preparato psicologicamente e fisicamente. Il derby di questa sera darà tante indicazioni ai rossoneri".

"La Fiorentina sta disputando un ottimo campionato, e per il Milan non sarà facile giocarci contro, anche perchè la viola è in un buon periodo di forma. Stimo moltissimo Palladino, riesce ad ottenere risultati sia dalla squadra e dall'organico. Credo che la Fiorentina sia una delle serie candidate per arrivare ai vertici alti di questo campionato, anche in funzione di Palladino".

"Su Kean non me lo aspettavo, numeri alla mano è il miglior attaccante della Serie A. E' un giocatore non statico, che segna e fa segnare. Ha un livello tecnico altissimo, mi chiedo come certe squadre se lo siano fatto scappare. Complimenti alla Fiorentina per averlo preso. La finale di Conference è una possibilità concreta. La viola è in fiducia e ha consapevolezza per poter battere qualsiasi avversario, anche il Chelsea".