PAGELLE VIOLA: CHIESA EROE. LAFONT POSITIVO, HUGO E MILENKOVIC...

Di Gabriele CaldieronLAFONT: 6.5, pronti via ed è bravo su Chalanoglu in presa bassa. Buona la parata su Rodriguez al 30’. Bene su Suso al 52’. Provvidenziale all’ 84’ su Rodriguez.MILENKOVIC: 6.5, s...

Di Gabriele Caldieron

LAFONT: 6.5, pronti via ed è bravo su Chalanoglu in presa bassa. Buona la parata su Rodriguez al 30’. Bene su Suso al 52’. Provvidenziale all’ 84’ su Rodriguez.

MILENKOVIC: 6.5, salva sulla linea al 42’ su Chalanoglu. Prova di assoluta sostanza.

HUGO: 6,5 nel primo tempo è il più positivo per via delle sue chiusure precise.

PEZZELLA: 6, ammonito nel primo tempo, la sua prova è comunque nel complesso sufficienti.

BIRAGHI: 5.5, “abbocca” pericolosamente al dribbling di Suso al 52’. Non offre il suo consueto approdo offensivo.

VERETOUT: 6, prova in chiaro scuro dove alterna qualche recupero palla a momenti di assenza.

EDIMILSON: 5.5, fa lavoro sporco, in fase offensiva lo si vede veramente poco. Ammonito.

BENASSI: 6, senza infamia e senza lode. (Dal 85’ LAURINI: 6, entra bene guadagnando un prezioso calcio di punizione).

CHIESA: 7, polveri più che bagnate nel primo tempo. Nella ripresa vanifica un contropiede al 68’ in modo sciocco. È impreciso e non salta l’uomo. Poi al 73’ si accende e segna un meraviglioso gol calciando in modo violento sul secondo palo. Cresce di prestazione nel finale.

SIMEONE: 5, non azzecca un controllo, corre tanto e si impegna ma servirebbe tanto di più. (Dal 87’ PJACA: s.v)

MIRALLAS: 5.5, bravo al 50’ nel controllare e calciare verso la porta. Poi poco altro. Lieve insufficienza. (Dal 61’ GERSON:6, poco a tratti pochissimo ma è comunque utile alla causa).

PIOLI: 6, torna al suo collaudato 4-3-3 proponendo Mirallas titolare. La squadra nella prima frazione è ben messa in campo sebbene in avanti crei pochissimo. Nella ripresa toglie al 60’ Mirallas per Gerson. Passa a 5 nel finale togliendo lo stanco Benassi. Secondo e terzo cambio forse un tantino tardivi.

Foto: New Press Photo