Viviano: “La Fiorentina ha le sue chance contro il Milan. Maignan o De Gea? Meglio lo spagnolo”

L’ex portiere viola, Emiliano Viviano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina in vista del prossimo match contro il Milan a San Siro. Queste le sue parole:

“Fiorentina favorita? Io non la vedo così, il Milan è sempre il Milan, perché ha una rosa migliore dopo l’Inter secondo me, anche se ha avuto tante difficoltà. La Fiorentina ha le sue chance, sicuramente, ma non dobbiamo pensare di essere favoriti. Cataldi? Lui è importantissimo, dà i tempi di gioco, un equilibratore. La Viola non deve cambiare atteggiamento contro il Milan, ha finalmente trovato la quadra, mi piace il gioco espresso. Siamo stati molto critici con Palladino, ma è giovane ed è andato in difficoltà, ma ha fatto esperienza anche lui. Credo che abbia capito che bisogna giocare aggressivi, non in maniera speculativa. Da quando ha fatto questo, la squadra ha cambiato marcia, indipendentemente dai risultati. Bisogna essere sinceri, occorre dargli i meriti e credo si stia guadagnando la riconferma, ma poi bisogna vedere a bocce ferme.

Magnan o De Gea? Il secondo, Magnan è il portiere che mi piace tantissimo, ma io credo che quest’anno le prestazioni di De Gea siano superiori. Stiamo parlando di un portiere che ha giocato in Nazionale spagnola e al Manchester United. Se mi fa paura quello che ha detto sul suo futuro? Non mi fa paura, me l’aspettavo perché quando sei stato De Gea, è ovvio che poi a fine campionato valuti le opportunità che ci sono. I dubbi sono svaniti ora, e spero che il progetto della Fiorentina, di cui se n’è parlato bene, possano convincerlo a restare”.