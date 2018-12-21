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(VIDEO): “Irina te amo”, Borja Valero, Antognoni ed altro in Milan-Fiorentina

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci prepara a Milan-Fiorentina, partita dove per la Fiorentina c’è grande tradizi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 17:08
(VIDEO): “Irina te amo”, Borja Valero, Antognoni ed altro in Milan-Fiorentina -
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci prepara a Milan-Fiorentina, partita dove per la Fiorentina c’è grande tradizione, trofei ed emozioni, dichiarazioni d’amore comprese...

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