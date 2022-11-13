PAGELLE VIOLA, TERRACCIANO LA COMBINA GROSSA, AMRABAT DOMINA, IKONE SPRECA
Terracciano 5 Grande parata su Giroud al minuto 50, sbaglia clamorosamente l'uscita del gol anche se subisce falloDodò 6 Solo 16 minuti giocati dal terzino brasiliano che poi esce per infortunio, da s...
Terracciano 5 Grande parata su Giroud al minuto 50, sbaglia clamorosamente l'uscita del gol anche se subisce fallo
Dodò 6 Solo 16 minuti giocati dal terzino brasiliano che poi esce per infortunio, da segnalare una buona chiusura su Leao poco prima dell'uscita dal campo
Milenkovic 5 Esce malissimo in occasione del gol di Leao, si rifà benissimo nel corso della partita dove si fa trovare sempre pronto e mai in difficoltà contro qualsiasi avversario. Nel finale goffo in occasione dell'autogol
Igor 6,5 Poco colpevole in occasione del gol subito, tiene bene Giroud nel corso di tutta la gara, si ripete bene con Origi entrato successivamente
Biraghi 6 Nel primo tempo prende il palo, avrebbe potuto certamente fare di più. In fase difensiva tiene bene botta e si fa sempre trovare anche in fase offensiva dove non manca il suo apporto
Amrabat 7 Una grandissima partita del marocchino che domina a centrocampo in lungo e in largo giocando una partita quasi perfetta
Mandragora 6 Rispetto ad Amrabat dà quella verticalità che serviva, impreciso in un paio di occasioni ma la sua partita è comunque buona di fronte ad un avversario di livello
Barak 7 Segna e gioca una grande partita in cui è bravo a trovare i compagni ed a tagliare spesso alle spalle dei centrocampisti del Milan. Cala con il passare dei minuti
Ikonè 6 La sensazione è che la squadra ancora non lo sappia servire bene come vorrebbe il francese che comunque quando ha palla tra i piedi molto spesso mette in difficoltà il suo diretto avversario. Pecca nella rifinitura delle azioni che produce, sfiora il gol nel finale
Saponara 6 Una buona gara dove la sua precisione tecnica è preziosa nella manovra viola, manca il giusto guizzo
Cabral 6 Si sbatte e lotta con alterne fortune, si fa quasi sempre trovare nel posto giusto quando i compagni lo cercano
Venuti 6,5 Entra dopo 15 minuti per l'infortunio di Dodò, si fa trovare pronto e compie un grande salvataggio nel primo tempo quasi sulla linea di porta
Duncan 6 Buona gara di lotta e contenimento, aggiunge muscoli a centrocampo
Jovic 5,5 Sempre leggermente in ritardo, rischia di avere la palla buona per segnare in più di un'occasione
Terzic 5 Sciupa una grande occasione dove sceglie di tirare di destro anzichè passare a Ikonè liberissimo sulla destra
Kouamè 5,5 In un paio di contropiedi sbaglia tempi e modi del passaggio, poteva entrare decisamente meglio
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