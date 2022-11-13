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Caso Nico Gonzalez, mercoledì l’argentino scenderà in campo? Monta la polemica 

Gonzalez mercoledì potrebbe giocare la sua prima gara con l'Argentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 10:06
Caso Nico Gonzalez, mercoledì l’argentino scenderà in campo? Monta la polemica  - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nico Gonzalez potrebbe giocare la sua prima partita con l’Argentina già il prossimo mercoledì. Nico al centro di molte polemiche per la gestione del suo pre mondiale, volerà domani negli Emirati Arabi. Il primo test sarà proprio mercoledì… vedremo se scenderà in campo. Lo scrive La Nazione.

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