Zazzaroni: “Il rigore non c’era: Gimenez è crollato come se fosse stato colpito da un destro di Tyson”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato la gara Milan-Fiorentina e l’episodio del rigore discutibile assegnato ai rossoneri. Ecco le sue parole.

“Della partita con la Fiorentina c’è poco di conservabile. Il primo tempo è stato orribile, nel secondo il ritmo si è alzato e s’è visto qualcosa di meglio. Leão si è acceso dopo il gol. La doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutro parecchi dubbi sul contatto della mano di Parisi con il collo di Gimenez il quale è crollato a terra come se fosse stato colpito da un destro di Tyson“.Zazzaroni