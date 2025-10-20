La Fiorentina si compatta: giocatori, staff tecnico e dirigenza a pranzo insieme. Poi l’allenamento

Dopo la sconfitta subita ieri per 2-1 a San Siro contro il Milan la Fiorentina è ultima in classifica con appena 3 punti fatti in 7 partite. Per provare ad uscire da questo momento di forte crisi la F...

Dopo la sconfitta subita ieri per 2-1 a San Siro contro il Milan la Fiorentina è ultima in classifica con appena 3 punti fatti in 7 partite. Per provare ad uscire da questo momento di forte crisi la Fiorentina si è ritrovata oggi al Viola Park al gran completo. Infatti si sono ritrovati a pranzare insieme non solo i calciatori, ma anche lo staff tecnico e la dirigenza al gran completo. Un modo per provare a unirsi ed uscire da questo momento difficile. Dopo di che alle 15 la squadra tornerà in campo per iniziare a preparare la sfida con il Rapid Vienna di Conference League