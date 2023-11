Chiarugi: “A Milano Fiorentina spensierata come con il Napoli. Nico giocherà un bello spezzone”

Luciano Chiarugi è intervenuto a Lady Radio per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

Milan-Fiorentina? Partita curiosa e strana. Il Milan ha perso anche Okafor ma sappiamo bene che la forza dei rossoneri è Leao. La Fiorentina non deve distrarsi per le assenze ma i viola non sono distanti dal Milan in questo momento; devono andare spensierati come fu la partita di Napoli.

Nico giocherà? Sicuramente senza Nico perdiamo tanto per quello che sta facendo ma secondo me farà comunque un bello spezzone di partita. Italiano ha tante carte da giocarsi e sono curioso della formazione con cui andremo a giocare a Milano.

Nzola e Beltran? Mi dispiace tornare a qualche mese fa: avevamo le stesse difficoltà. Normale che un attaccante quando non fa gol tutti ti mettono gli occhi addosso. Beltran deve ancora entrare nel meccanismo ed, invece, Nzola lo vedo che vuole fare ma non riesce. Tutto diventa più difficile ed ecco come cambiano le formazioni per un allenatore.

PIOLI SPERAVA IN OKAFOR MA ADESSO E’ COSTRETTO A SCHIERARE JOVIC DAL PRIMO