Mazzoleni al Var è sempre una condanna per la Fiorentina, che non sia messo più al var con i viola

Prima della partita a Firenze si mugugnava già. No, non erano indovini ma una certezza purtroppo oramai, con Mazzoleni al Var nel dubbio, a favore della Fiorentina, non c’è mai dubbio. Non è la prima volta che accade e probabilmente, ahnoi, non sarà nemmeno l’ultima. Anche oggi c’è un rigore per la Fiorentina non concesso con il VAR che sceglie di non intervenire. In questo intervento di Loftus c’è tutto quello che non si deve fare in area. Innanzitutto le mani devono essere messe dietro il corpo (come fanno gli altri difensori del Milan) poi non si possono avere le braccia larghe, poi c’è il doppio tocco di mano. Un rigore netto come vengono fischiati tanti in serie A ma per la Fiorentina, Mazzoleni, come al solito non vede. Sarebbe anche ora di farsi sentire

🔴Vergognoso tutto questo🔴 •Postura del corpo sbagliata

•Mano larghe

•Doppio tocco di mano

• Le mani un area si mettono dietro la schiena Basta Mazzoleni al Var contro la Fiorentina. E ora di farsi sentire

