Simeone: "Con 14 goal stagione importante, oggi non siamo stati in grado di reagire. Resto a Firenze"

L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo Milan-Fiorentina. Questa una sintesi:"Con 14 goal la mia è stata una stagione important...

L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo Milan-Fiorentina. Questa una sintesi:

"Con 14 goal la mia è stata una stagione importante, sono crescouto ed ho imparato molto. Se non ho segnato mi sono dato da fare per aiutare la squadra e sono riuscito a fare qualche assist. Voglio migliorarmi, so che posso crescere, sono giovane. Oggi non siamo mai stati in grado di reagire ai goal del Milan. Coppia con Chiesa? Siamo giovani e possiamo diventare ancora più forti. Il goal contro la Roma è quello che mi è piaciuto di più. Se rimango a Firenze? Si, il 4 Luglio sarò a disposizione"