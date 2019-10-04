Labaro Viola

Leao: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia. È stata una giocata istintiva"

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, è stato intervistato a Dazn.Ecco le sue parole: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia, non avevo nulla da perdere. Ho provato a fare uno con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 19:34
Leao: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia. È stata una giocata istintiva" -
News
Milan Fiorentina
Dazn
Leao
Condividi

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, è stato intervistato a Dazn.

Ecco le sue parole: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia, non avevo nulla da perdere. Ho provato a fare uno contro uno ed ho segnato. È stata una giocata istintiva".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok