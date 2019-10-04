Leao: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia. È stata una giocata istintiva"

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, è stato intervistato a Dazn.Ecco le sue parole: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia, non avevo nulla da perdere. Ho provato a fare uno con...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2019 19:34

Condividi