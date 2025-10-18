Sorprese nel Milan per la sfida alla Fiorentina: davanti possibile coppia Loftus-Leao

In vista della sfida di domani alla Fiorentina, il Milan di Allegri, alla luce delle numerose assenze, si appresta a cambiare molti interpreti per quello che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un 3511, che vederebbe davanti a Maignan il terzetto difensivo composto da Pavlovic, Gabbia e Tomori, sulle fasce Bartesaghi a sinistra e Atekhame a destra, in mezzo a centrocampo Modric con Ricci e Fofana, mentre davanti Loftus-Cheek dietro a Leao. Quindi tante novità si profilano per la squadra rossonera in vista della della delicata sfida ai viola.