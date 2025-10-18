18 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Sorprese nel Milan per la sfida alla Fiorentina: davanti possibile coppia Loftus-Leao

Redazione

18 Ottobre · 15:22

di

Il Milan è pronto a cambiare tanto in formazione in vista della sfida alla Fiorentina di Pioli domenica sera

In vista della sfida di domani alla Fiorentina, il Milan di Allegri, alla luce delle numerose assenze, si appresta a cambiare molti interpreti per quello che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un 3511, che vederebbe davanti a Maignan il terzetto difensivo composto da Pavlovic, Gabbia e Tomori, sulle fasce Bartesaghi a sinistra e Atekhame a destra, in mezzo a centrocampo Modric con Ricci e Fofana, mentre davanti Loftus-Cheek dietro a Leao. Quindi tante novità si profilano per la squadra rossonera in vista della della delicata sfida ai viola.

