Behrami sul Milan: "Prende gol clamorosi. È la squadra che ha deluso di più in questa stagione"

L'ex centrocampista, Valon Behrami, ha commentato il percorso stagionale del Milan, che sabato affronterà la Fiorentina di Palladino dopo la sconfitta subita contro il Napoli. A proposito del big matc...

L'ex centrocampista, Valon Behrami, ha commentato il percorso stagionale del Milan, che sabato affronterà la Fiorentina di Palladino dopo la sconfitta subita contro il Napoli. A proposito del big match che si è giocato al Maradona, l'ex calciatore svizzero ha analizzato i gol subiti dai rossoneri, facendo delle considerazioni. Queste le sue parole a Dazn:

"Il secondo gol subito dal Milan è qualcosa di clamoroso. L’azione è fatta bene dal Napoli con il recupero di palla alto, però io quel movimento di Pavlovic non riesco ad interpretarlo. Non capisco il perché, lascia andare Lukaku alle sue spalle. Non è Lukaku che fa un grande movimento, alla fine lui sta fermo in posizione centrale tra l’altro. Pavlovic lo lascia libero. Il primo gol, quello di Politano, nasce da tre passaggi verticali... troppo facile prendere un gol così. La stagione del Milan? Molto complicata, forse è stata la delusione più grande di questo campionato".