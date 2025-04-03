Il punto sugli infortuni, Palladino: "Colpani è in ripresa. Gosens? Speriamo di recuperarlo per il Milan"

Raffaele Palladino, nella conferenza stampa di presentazione della gara di sabato contro il Milan, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Fiorentina. Da Colpani al dubbio sulle condizioni di Gose...

Raffaele Palladino, nella conferenza stampa di presentazione della gara di sabato contro il Milan, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Fiorentina. Da Colpani al dubbio sulle condizioni di Gosens, che ha subito un colpo al ginocchio. "Colpani è in fase di ripresa, se tutto va bene dovrebbe tornare la prossima settimana" ha detto esplicitamente il tecnico viola, sottolineando i miglioramenti dell'ex Monza. Per quanto riguarda l'esterno tedesco, invece, ha aggiunto: "Ha un fastidio al ginocchio speriamo di recuperarlo per sabato, abbiamo ancora un allenamento a disposizione".