Gilardino:"Sabato vedremo una gara aperta, i viola stanno tornando. Pioli ha trovato il partner di Simeone.."

Alberto Gilardino, ex di turno per la sfida fra Milan e Fiorentina, ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dalla serata benefica che si sta tenendo al locale "Fashion Foodballer": "Ser...

Alberto Gilardino, ex di turno per la sfida fra Milan e Fiorentina, ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dalla serata benefica che si sta tenendo al locale "Fashion Foodballer": "Serata importante, i fondi dall'evento vanno al Meyer. Ci tenevamo e siamo contenti, ci sarà tanta gente per l'asta delle magliette dei grandi calciatori. Speriamo di poter devolvere una cifra importante. Gesto di Simeone? Non gli darei troppa importanza. La squadra è stata costruita come una delle più giovani d'Europa, ci vuole molta pazienza, capitano gli intoppi nel tragitto e che non tutto sia perfetto. Sappiamo che Firenze è molto calda, i tifosi vogliono sempre il massimo. Va fatto lavorare, è giovanissimo e l'anno scorso ha fatto 15 gol. Potrà rinascere un nuovo Simeone da quel gol, e potrà fare molto per la Fiorentina. Mirallas? L'ho visto un paio di volte, si muove molto e sa giocare con una prima punta. Mister Pioli l'ho avuto da tecnico e saprà mettere in campo la squadra migliore, i giocatori nella condizione adatta. Milan-Fiorentina? L'eliminazione rossonera è stata inaspettata. Gattuso saprà far ripartire il gruppo nel modo più concreto possibile, come ha fatto finora. Sarà una bella partita, secondo me a viso aperto. Ci saranno punti in ballo. Obiettivi viola? Pioli e i ragazzi pensano una partita alla volta. Dopo la difficoltà è arrivata la vittoria nel derby, che aiuta a lavorare meglio in settimana. Chiesa? Anche per lui ci vuole pazienza. Rapporto piazza-DV? Qui si respira sempre grande entusiasmo. La gente vive per la Fiorentina e questo è bellissimo. Sono stato qua tanti anni e ci torno volentieri, essendo un pizzico tifoso viola. I DV hanno fatto un lavoro importante negli ultimi anni. Corvino ha portato tantissimi giovani, anche qui ci vuole tempo. Cutrone-Higuain? La coppia mi piace molto. Si cercano e si trovano. 9 dicembre a Liverpool? Ho rivisto video e foto su Instagram, tanti tifosi viola ricordano quella serata, sempre bella. Fu un percorso anche lì, arrivai in una Fiorentina già formata. Fu una delle esultanze più folli che ho mai fatto".