La Nazione: a Milano Domenica alle 18.00, mille tifosi seguiranno la Fiorentina nell'ultima gara

L'ultima di campionato verrà disputata a Milano contro il Milan di Gattuso, Domenica alle ore 18.00. Una partita che poteva essere uno spareggio per l'Europa League ma in virtù del risultato maturato...

L'ultima di campionato verrà disputata a Milano contro il Milan di Gattuso, Domenica alle ore 18.00. Una partita che poteva essere uno spareggio per l'Europa League ma in virtù del risultato maturato in casa contro il Cagliari non sarà così. I tifosi viola però non si sono fatti scoraggiare da questo e circa 1000 sostenitori viola raggiungeranno San Siro per sostenere i ragazzi di Mister Pioli nell'ultima giornata di campionato. A scriverlo è La Nazione nell'edizione odierna.