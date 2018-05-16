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La Nazione: a Milano Domenica alle 18.00, mille tifosi seguiranno la Fiorentina nell'ultima gara

L'ultima di campionato verrà disputata a Milano contro il Milan di Gattuso, Domenica alle ore 18.00. Una partita che poteva essere uno spareggio per l'Europa League ma in virtù del risultato maturato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 10:18
La Nazione: a Milano Domenica alle 18.00, mille tifosi seguiranno la Fiorentina nell'ultima gara - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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L'ultima di campionato verrà disputata a Milano contro il Milan di Gattuso, Domenica alle ore 18.00. Una partita che poteva essere uno spareggio per l'Europa League ma in virtù del risultato maturato in casa contro il Cagliari non sarà così. I tifosi viola però non si sono fatti scoraggiare da questo e circa 1000 sostenitori viola raggiungeranno San Siro per sostenere i ragazzi di Mister Pioli nell'ultima giornata di campionato. A scriverlo è La Nazione nell'edizione odierna.

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