Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”
In occasione della cena di Natale della trasmissione 30esimo minuto, presso “La buca di San Giovanni” abbiamo scambiato due parole con l’organizzatore della serata Simon Pagnini, chiedendo la previsio...
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2018 11:17
In occasione della cena di Natale della trasmissione 30esimo minuto, presso “La buca di San Giovanni” abbiamo scambiato due parole con l’organizzatore della serata Simon Pagnini, chiedendo la previsione arbitrale per Milan-Fiorentina:
“Per la partita di Milano credo che Rizzoli abbia due alternative: Mariani di Aprilia, al 70%, giovane di grande prospettiva da poco passato nell’organigramma degli internazionali oppure Valeri di Roma 2, al 30%, per andare sul consueto “usato sicuro”. Staremo a vedere...”