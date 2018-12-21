Labaro Viola

(FOTO): “Florence4Ever” lo slogan nel retro della maglia per Milan-Fiorentina

In occasione di Milan-Fiorentina, la Fiorentina con ogni probabilità giocherà con la nuova scritta dello sponsor Drem Loud sul retro: “Florence 4 Ever” ovvero: “Firenze per sempre”. Ecco il dettaglio:

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
21 dicembre 2018 12:41
(FOTO): “Florence4Ever” lo slogan nel retro della maglia per Milan-Fiorentina -
News
Pezzella
Milan Fiorentina
Dream Loud
Condividi

In occasione di Milan-Fiorentina, la Fiorentina con ogni probabilità giocherà con la nuova scritta dello sponsor Drem Loud sul retro: “Florence 4 Ever” ovvero: “Firenze per sempre”. Ecco il dettaglio:

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok