(FOTO): “Florence4Ever” lo slogan nel retro della maglia per Milan-Fiorentina
In occasione di Milan-Fiorentina, la Fiorentina con ogni probabilità giocherà con la nuova scritta dello sponsor Drem Loud sul retro: “Florence 4 Ever” ovvero: “Firenze per sempre”. Ecco il dettaglio:
A cura di Gabriele Caldieron
21 dicembre 2018 12:41
In occasione di Milan-Fiorentina, la Fiorentina con ogni probabilità giocherà con la nuova scritta dello sponsor Drem Loud sul retro: “Florence 4 Ever” ovvero: “Firenze per sempre”. Ecco il dettaglio: