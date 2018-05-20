Anche Diego Della Valle presente a San Siro per Milan-Fiorentina

Anche Diego Della Valle ha deciso di seguire la Fiorentina nel corso dell'ultima giornata di campionato. ADV, infatti, si è recato San Siro assieme alla delegazione e, nella tribuna riservata alle aut...

A cura di Gianmarco Biagioni 20 maggio 2018 18:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle

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