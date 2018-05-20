Anche Diego Della Valle presente a San Siro per Milan-Fiorentina
Anche Diego Della Valle ha deciso di seguire la Fiorentina nel corso dell'ultima giornata di campionato. ADV, infatti, si è recato San Siro assieme alla delegazione e, nella tribuna riservata alle aut...
A cura di Gianmarco Biagioni
20 maggio 2018 18:33
Anche Diego Della Valle ha deciso di seguire la Fiorentina nel corso dell'ultima giornata di campionato. ADV, infatti, si è recato San Siro assieme alla delegazione e, nella tribuna riservata alle autorità, si è accomodato vicino al club manger viola, ossia Giancarlo Antognoni.
Gianmarco Biagioni