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Anche Diego Della Valle presente a San Siro per Milan-Fiorentina

Anche Diego Della Valle ha deciso di seguire la Fiorentina nel corso dell'ultima giornata di campionato. ADV, infatti, si è recato San Siro assieme alla delegazione e, nella tribuna riservata alle aut...

A cura di Gianmarco Biagioni
20 maggio 2018 18:33
Anche Diego Della Valle presente a San Siro per Milan-Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
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Anche Diego Della Valle ha deciso di seguire la Fiorentina nel corso dell'ultima giornata di campionato. ADV, infatti, si è recato San Siro assieme alla delegazione e, nella tribuna riservata alle autorità, si è accomodato vicino al club manger viola, ossia Giancarlo Antognoni.

Gianmarco Biagioni

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