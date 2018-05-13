Situazione disciplinare: Veretout salta Milan-Fiorentina, in diffida rimane Vitor Hugo

A seguito del cartellino rosso rimediato in Fiorentina-Cagliari, Jordan Veretout salterà l'ultima giornata di campionato che vedrà di fronte Milan e Fiorentina. Il giocatore francese anche se non rime...

A seguito del cartellino rosso rimediato in Fiorentina-Cagliari, Jordan Veretout salterà l'ultima giornata di campionato che vedrà di fronte Milan e Fiorentina. Il giocatore francese anche se non rimediava il rosso diretto per il fallo commesso su Joao Pedro sarebbe stato comunque squalificato visto il cartellino giallo che avrebbe fatto scattare la squalifica vista la diffida. Dunque l'unico in diffida sarà Vitor Hugo che salvo sorprese dovrebbe tornare a disposizione di Pioli.

Gabriele Caldieron