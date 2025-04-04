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I convocati della Fiorentina per il Milan: non recupera Gosens, ancora fuori Colpani

La Fiorentina è pronta a scendere in campo contro il Milan sabato alle 20:45 a San Siro. Alla vigilia della partita, il club viola ha comunicato le scelte di mister Palladino: ancora fuori Andrea Colp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2025 17:27
I convocati della Fiorentina per il Milan: non recupera Gosens, ancora fuori Colpani -
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La Fiorentina è pronta a scendere in campo contro il Milan sabato alle 20:45 a San Siro. Alla vigilia della partita, il club viola ha comunicato le scelte di mister Palladino: ancora fuori Andrea Colpani. Non sarà disponibile nemmeno Robin Gosens, che non ha recuperato dall'infortunio subito prima della sfida contro l'Atalanta. Ecco la lista completa:

I convocati della Fiorentina per il Milan: non recupera Gosens, ancora fuori Colpani

 

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