I convocati della Fiorentina per il Milan: non recupera Gosens, ancora fuori Colpani

La Fiorentina è pronta a scendere in campo contro il Milan sabato alle 20:45 a San Siro. Alla vigilia della partita, il club viola ha comunicato le scelte di mister Palladino: ancora fuori Andrea Colp...

La Fiorentina è pronta a scendere in campo contro il Milan sabato alle 20:45 a San Siro. Alla vigilia della partita, il club viola ha comunicato le scelte di mister Palladino: ancora fuori Andrea Colpani. Non sarà disponibile nemmeno Robin Gosens, che non ha recuperato dall'infortunio subito prima della sfida contro l'Atalanta. Ecco la lista completa: