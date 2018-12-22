Chiesa: “Felicissimo per la vittoria la meritavamo. Abbiamo dimostrato di non mollare mai”

Il man of the match della sfida, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Il mio gol? Sono troppo felice per la vittoria della squadra, ce la meritiamo tutta...

Il man of the match della sfida, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mio gol? Sono troppo felice per la vittoria della squadra, ce la meritiamo tutta dopo due mesi difficili. Abbiamo giocato bene con l’Empoli ed oggi abbiamo dimostrato di non mollare mai”.