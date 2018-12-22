Labaro Viola

Chiesa: “Felicissimo per la vittoria la meritavamo. Abbiamo dimostrato di non mollare mai”

Il man of the match della sfida, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Il mio gol? Sono troppo felice per la vittoria della squadra, ce la meritiamo tutta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 16:36
Chiesa: “Felicissimo per la vittoria la meritavamo. Abbiamo dimostrato di non mollare mai” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Chiesa
Milan Fiorentina
Condividi

Il man of the match della sfida, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: 

“Il mio gol? Sono troppo felice per la vittoria della squadra, ce la meritiamo tutta dopo due mesi difficili. Abbiamo giocato bene con l’Empoli ed oggi abbiamo dimostrato di non mollare mai”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok