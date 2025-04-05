Milan-Fiorentina, vietato lo striscione "Solo per la maglia" alla Curva Sud: "Repressione ingiustificata"

Il Milan sfiderà la Fiorentina a San Siro oggi alle 20:45, ma intanto continua la tensione nell'ambiente milanista, che a poche ore dal calcio d'inizio vede alimentare la sua fiamma. La Curva Sud ha c...

Il Milan sfiderà la Fiorentina a San Siro oggi alle 20:45, ma intanto continua la tensione nell'ambiente milanista, che a poche ore dal calcio d'inizio vede alimentare la sua fiamma. La Curva Sud ha comunicato che è stato vietato l'esporre lo striscione "Solo per la maglia", simbolo del momento difficile che la squadra sta vivendo in questa stagione.

"Oggi, oltre al solito divieto che persiste da mesi e che vieta l'esposizione di qualsiasi striscione o bandiera che faccia riferimento ai gruppi del secondo anello blu, non potremo più esporre neanche lo striscione SOLO PER LA MAGLIA, sempre per una decisione imposta dal GOS e dalla Questura" come si legge nella nota della Curva Nord pubblicata sui social, "Questo è l'ennesimo episodio di repressione ingiustificata, dove non ci viene concesso praticamente più nulla per fare il tifo, nel silenzio generale di tutti gli addetti ai lavori”.