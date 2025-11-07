Chiarugi: “Ci aspettavamo di più da Piccoli. I giocatori dicono di lavorare, ma finora che hanno fatto?”

Luciano Chiarugi, ex viola dal 1965 al 1972, é stato intervistato a Radio FirenzeViola, ecco le sue parole: “Siamo tutti preoccupati. Il like di Pongracic al post della Fiorentina sull’esonero di Pioli è fuori luogo. In questo momento bisogna mettersi lì e lavorare, ieri abbiamo visto una squadra forse peggiore di quella di Pioli. Non do colpe a Galloppa, che ha allenato bene la Primavera, ma al momento stiamo camminando in partita. Con tutto il rispetto del Mainz, credo che la Fiorentina nei suoi panni, poteva fare meglio”.

Aggiunge: “Quello che dicono i calciatori è preoccupante. Dicono di mettersi a lavorare, come se fino ad adesso non avessero lavorato con Pioli. Il problema è che, se l’avversario cambia i giocatori e mette i titolari ci troviamo subito in difficoltà. Ora viene Vanoli, che ha fatto le sue belle esperienze, lui adesso dovrà formare il suo gruppo di lavoro, ma dobbiamo pensare che anche i giocatori stessi adesso devono fare di più, forse la preparazione non è stata delle migliori. Veniamo da solo sconfitte e ora giochiamo con il Genoa, dopo il cambio panchina e l’ho visto con il Sassuolo ed è una squadra che corre. Adesso c’è bisogno di qualcuno che metta qualcosa in più nelle gambe dei giocatori”.

Conclude con un pensiero su Piccoli: “Sono occasioni in cui ti attanaglia la paura, ma questa paura non è solo di alcuni, ma di tutti. Ieri la maggior parte dei giocatori hanno preso 4.5 o 5 di voto a parte Sohm che ha segnato. Noi ci aspettavamo qualcosa di meglio, non diamo colpe a Galloppa perché non c’entra nulla”.