Chiarugi: "Kalinic? E' l'ideale per Montella, ma anche per Pioli. Arriva sempre in doppia cifra..."

A Tmw Radio parla l'ex viola Luciano Chiarugi, a proposito di Nikola Kalinic: "A Firenze ha sfruttato le caratteristiche del modulo di Sousa, Montella lo conosce e sa che può essere importante nell'at...

A Tmw Radio parla l'ex viola Luciano Chiarugi, a proposito di Nikola Kalinic: "A Firenze ha sfruttato le caratteristiche del modulo di Sousa, Montella lo conosce e sa che può essere importante nell'attacco del Milan. Ha dei movimenti interessanti, se viene capito dai compagni di squadra può fare davvero la differenza. Però ci sono altri nomi in ballo, a me dispiacerebbe se Kalinic dovesse lasciare la Fiorentina perché è adatto anche al gioco di Pioli. Il croato è un attaccante furbo, ha un grande scatto e una buona resistenza. Sarebbe l'ideale anche per il Milan, riesce ad arrivare sempre in doppia cifra. Se Montella ha richiesto Kalinic alla dirigenza milanista, è perché lo conosce e sa che può fare bene nell'attacco rossonero".