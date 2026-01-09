Chiarugi: “Baldanzi un ottimo giocatore ma non dimentichiamoci di Fazzini che è stato fuori per infortunio”

L’ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, ha parlato del momento in casa Viola ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Credo che al di là di tutto il punto a Roma possa andare anche bene, al di là delle polemiche. In questo momento la Fiorentina credo che abbia ritrovato alcuni giocatori che hanno le qualità per poter uscire in maniera più che egregia dal momento negativo. Poi è chiaro che se vengono questi nuovi acquisti che stiamo leggendo possiamo veramente tirarci fuori dalle problematiche. Perché abbiamo ritrovato dei giocatori importanti, soprattutto Fagioli. Ci sono delle conferme che sono molto importanti. Gosens che è ritornato e ha fatto vedere subito la sua importanza. De Gea credo che sia ritornato nelle condizioni ottimali”.

Su Piccoli: “Può attraversare un momento di difficoltà. È chiaro che è giovane, dovrà ancora sapersi inserire nella maniera migliore, ma può sbagliare, può tirare alto. È sempre lì e ci dobbiamo puntare, soprattutto ritrovando certi giocatori che possano ritornare a mettere in condizione questo ragazzo”.

Su Baldanzi: “Tornando in una realtà importante come la Fiorentina avrebbe sicuramente degli stimoli maggiori. Secondo me è un ottimo giocatore, un bel fantasista. A me personalmente piace come giocatore, perché di profili di fantasia ce ne sono sempre meno. Bisogna vedere come inserirlo. Noi abbiamo anche Fazzini, non ci dimentichiamo che questo ragazzo viene fuori da un infortunio, ma è sempre un elemento importante”.