Chiarugi: “Ieri la Fiorentina mi ha esaltato, se la squadra gira gli attaccanti fanno belle cose. Ikone? Ottima prestazione”

L’ex allenatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della gara di ieri tra gigliati e rossoneri. Queste le sue parole: “Oltre al confronto contro una grande società come il Milan, credo che la Fiorentina ieri abbia fatto una grandissima partita, una delle migliori della stagione. Il risultato è strameritato, i viola si sono scrollati di dosso un po’ di paura dopo la vittoria con l’Hellas e si è visto nell’approccio in campo contro il Milan”.

Continua Chiarugi: “Jovic ha realizzato una gran rete, ma soprattutto Cabral ha disputato una grande partita. I meriti vanno tutti a mister Italiano e ai giocatori. L’obiettivo di rilanciarsi in classifica è stato raggiunto. Ieri abbiamo visto da Ikoné e Nico Gonzalez quello che tutti noi e il tecnico ci aspettavamo da loro. Ikoné ha disputato una bella prestazione, già al Bentegodi si era messo in mostra con l’assist per il gol di Barak. Tutta la squadra gira se i nostri attaccanti esterni fanno cose belle. La prestazione della Fiorentina mi ha esaltato, anche in fase di copertura”.

