Lo stadio si commuove prima della partita per Astori, al minuto 13 il gioco si ferma, tutti in piedi

La commozione dello stadio, di tutto lo stadio, è un applauso che accompagna i tre minuti del video in cui scorre tutta la vita in viola di Davide Astori. Il suo sorriso, i suoi gol, gli abbracci, sono accompagnati dalla musica di Jovanotti. E lo stadio applaude e si commuove. In piedi anche i tifosi del Milan, quando dopo i sorrisi di Davide si rivedono le immagini dei giorni dell’addio. Quelli che seguirono il dramma, il 4 marzo del 2018.

C’è il muro di sciarpe e di saluti che la gente formò sui cancelloni i verdi davanti alla tribuna d’onore. C’è la commozione dei funerali in piazza Santa Croce. C’è Davide. L’applauso del ‘Franchi’ fa scorrere mille ricordi. La raccolta dei fondi che l’associazione voluta dalla famiglia di Davide (in tribuna, dopo i saluti con Commisso, va ad accomodarsi il fratello di Davide, Bruno) e organizzata con la Fiorentina nel prepartita, è stato poi il gesto tangibile di come Firenze e Davide continuino a fare cose buone.

La curva saluta il suo Capitano facendo scorrere uno striscione gigante che rappresenta la fascia dedicata ad Astori. Ci sono la sua sigla, DA13, e i quattro simboli del Calcio Storico. Perchè Davide e Firenze erano, sono e saranno sempre una cosa unica. Si corre al minuto numero 13 della partita. L’arbitro ferma il gioco e i calciatori accendono un altro applauso. Di nuovo commozione. Di nuovo tutti in piedi per Davide. Lo scrive La Nazione

