Repubblica: “La Fiorentina cancella il Milan, primo trionfo contro una big. Finalmente una notte magica”

Il colpo la Fiorentina lo batte contro il Milan. La rete di Gonzalez, su calcio di rigore, dopo una fuga sulla destra di Ikoné terminata in area per atterramento commesso da Tomori. E poi quel colpo di testa in volo di Jovic, appena entrato al posto di un prezioso e solido Cabral, che manda in estasi il popolo viola e spezza la voglia di risalita di un Milan costretto ad abbassare il proprio raggio d’azione senza essere quasi mai pericoloso. Per tutto il resto, chiedere a Igor e Terracciano strepitosi.

Ma è stata tutta la Fiorentina a spingere per il trionfo. Il primo contro una big. Un successo che segna quota 31 punti in classifica, la seconda vittoria di fila e la voglia di proseguire sulla strada della continuità. Una notte magica, finalmente. Lo scrive La Repubblica.

LEGGI ANCHE, COMMISSO: “CHI DICE CHE VENDO LA FIORENTINA NON CAPISCE NULLA. SPERO CHE ADESSO FINISCANO LE CRITICHE”