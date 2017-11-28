Chiarugi: "Simeone e Babacar? Bravi, ma hanno bisogno di più sostegno in attacco"

Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Per Simeone il gioco va ancora perfezionato, ha bisogno di ben altri palloni per far gol".Prosegue su Thereau: "Thereau non ha fatto granché...

Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Per Simeone il gioco va ancora perfezionato, ha bisogno di ben altri palloni per far gol".

Prosegue su Thereau: "Thereau non ha fatto granché e non essendo più un ragazzo ha bisogno della condizione fisica ottimale per rendere al meglio. L’attacco rende meno perché centrocampo e difesa non supportano molto l'azione".

E sul gioco della Fiorentina: "La Fiorentina se gioca in maniera dinamica come quella di ora può davvero fare qualcosa di importante, nel secondo tempo di Roma abbiamo assistito a giocate molto interessanti".

Spende alcune parole anche per Saponara: "Saponara può essere utile per mandare in porta gli attaccanti viola".

E per Babacar: "Babacar? E' stato bravissimo e freddo dal dischetto, questo ha dimostrato che può anche giocare da titolare in questo momento. Ora tocca a Pioli trovare il modo migliore di schierare la formazione".