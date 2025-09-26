Chiarugi : ”Gudmundsson deve trascinare la Fiorentina. Palladino ha sbagliato a parlare così”

L’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi ha analizzato il momento delle due squadre toscane che si sfideranno domenica.

Nella trasmissione odierna “Viola Amore Mio” su Radio Firenzeviola ,è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi che ha parlato della prossima delicata sfida di campionato tra Pisa e Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Il derby è sempre affascinante. Questa partita è delicata e fondamentale per entrambe le squadre. Il Pisa visto a Napoli mi ha fatto una buonissima impressione, ha messo in difficoltà i campioni d’Italia. La squadra allenata da Gilardino sta cercando di trovarsi perchè forse sanno che la classifica non rispecchia quello che stanno facendo e che non meritano solamente un punto. Nella Fiorentina ci credo tanto e credo molto anche nell’allenatore. Ci manca quel giocatore di fantasia che può essere Gudmundsson ma secondo me sta ancora pensando alla situazione legata al processo che lo limita”.

Kean con Gudmundsson si può sbloccare?

”Kean è il giocatore più rappresentativo ma non focalizziamoci solo su un singolo, è tutta la squadra che deve girare. Mi sembra che manchi carica e fiducia che è fondamentale per arrivare ai risultati. Bisognerebbe pensare alla prestazione piuttosto che guardare la classifica”.

Gli è sembrato fuori luogo l’intervento di Palladino?

”Un allenatore che vuole far carriera non può intervenire e ferire in questo momento delicato della squadra. Lui l’anno scorso contro quattro squadre meno attrezzate della Fiorentina ha fatto quattro punti … ha sbagliato a parlare così”.