Chiarugi: “La Fiorentina è in zona europea ma non si deve più sbagliare. Gud-Kean come l attacco dell Inter”

“La Fiorentina sta davvero stupendo. Se analizziamo il percorso fin qui, potremmo anche avere dei motivi di lamento, ma visto che abbiamo battuto quasi tutte le squadre di alta classifica, possiamo essere ottimisti per il finale di stagione. Il lavoro svolto fino ad ora è molto significativo e i punti conquistati lo confermano. I cambi che abbiamo fatto stanno dando buoni frutti, ora la squadra è ben bilanciata e abbiamo trovato il giusto assetto, nonostante manchino solo 8 partite alla conclusione del campionato. Adesso abbiamo le giuste opzioni a disposizione e siamo pieni di fiducia.”

Ha anche enfatizzato l’importanza di vincere gli scontri diretti:

“Occorre fare molte valutazioni, considerando la classifica attuale che è molto equilibrata. Inter e Napoli sono ormai distanti, ma tutte le altre squadre sono ancora in corsa: dall’Atalanta al Milan ci sono 7 squadre che lottano per un posto in Europa. La Fiorentina, per ora, è l’ultima squadra della zona europea, ma mi sembra che sia tornato l’entusiasmo giusto per fare bene, anche se, aggiungendo le partite di Conference, avremo molte sfide da affrontare.

Siamo lì, vicini a questo splendido gruppo che sta cercando un posto in Europa. Dobbiamo comunque fare attenzione a non perdere punti contro le squadre più piccole, come è successo in passato, ad esempio contro il Monza: contro di loro abbiamo avuto diversi problemi durante la stagione. In questo momento, i giocatori sembrano avere la giusta mentalità.”

Alcune riflessioni anche sugli avversari, in particolare sul Milan di Conceicao:

‘‘Hanno avuto troppi alti e bassi per una squadra che era partita con grandi aspettative. All’inizio del campionato speravano di restare in lotta per il titolo fino alla fine. Ho visto la partita di ieri sera e devo dire che il derby di coppa non è stato particolarmente emozionante: si sono visti alcuni spunti individuali, ma il gioco di squadra non è stato di qualità.

I giocatori più importanti del Milan non sembrano essere al massimo della forma. Dobbiamo affrontare la trasferta di Milano con la giusta mentalità, cercando di sfruttare anche la situazione attuale dei rossoneri: anche i loro tifosi sembrano pronti a manifestare il loro disappunto, vista la stagione insoddisfacente finora.”

Ha concluso parlando della coppia d’attacco:

“L’unica cosa che manca a Gud in questo momento è un po’ di pace interiore, considerando la situazione personale che ha attraversato. Se riuscisse a ritrovare la serenità mentale giusta, sarebbe un giocatore da riscattare. La coppia Gud-Kean è paragonabile a quelle che si vedono in squadre come Atalanta e Inter. Su Kean invece ha una grande capacità di sfruttare gli spazi e questo è il suo punto di forza. Se siamo riusciti a battere quasi tutte le squadre di alta classifica, è anche merito suo.'”