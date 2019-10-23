Chiarugi su Chiesa: "Il ragazzo non è un cascatore, le etichette possono nuocere a livello psicologico"

L'ex giocatore viola, Luciano Chiarugi, è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione di Federico Chiesa.Queste le sue parole: "Federico Chiesa va difeso, l’ammonizione è eccessiva nell’episodio...

L'ex giocatore viola, Luciano Chiarugi, è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione di Federico Chiesa.

Queste le sue parole: "Federico Chiesa va difeso, l’ammonizione è eccessiva nell’episodio di lunedì. Non è un cascatore, i calciatori rapidi e veloci come lui subiscono tantissimi falli. È una situazione che si vive male, le etichette possono nuocere a livello psicologico, gli arbitri sono anche condizionati. Chiesa è un capitale anche per la nazionale, non solo per la Fiorentina. La società ha lavorato in modo stupendo durante l’estate, il ragazzo ha recepito il messaggio. Da sempre il 100% in campo regalando buone prestazioni, anche in una situazione tattica diversa dal solito".