Chiarugi: "Non riuscirei a vedere la Fiorentina in un nuovo impianto, la sua casa è il Franchi. Sì al suo restyling"

Queste le parole rilasciate dall'ex viola Luciano Chiarugi a La Nazione sullo stadio: "Non riuscirei a vedere la Fiorentina lontano dalla sua storica casa, il Franchi. È in città l'impianto viola per...

Queste le parole rilasciate dall'ex viola Luciano Chiarugi a La Nazione sullo stadio: "Non riuscirei a vedere la Fiorentina lontano dalla sua storica casa, il Franchi. È in città l'impianto viola per antonomasia. La miglior soluzione secondo me è seguire l'esempio di Torino, ristrutturazione dell'Olimpico con copertura. A Firenze oltre alla copertura di tutti i settori si dovrebbero avvicinare le curve perchè tribuna e maratona sono già molto vicine al campo".