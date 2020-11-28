Chiarugi: "È difficile pensare di vedere Montiel con il Milan. Ribery mi sembra preoccupato"

L'ex della Fiorentina e Milan è preoccupato per Ribery.

Chiarugi è intervenuto su Radio Bruno e ha parlato della prossima partita di domani della Fiorentina contro il Milan visibile alle ore 15 sulla piattaforma Dazn.

Queste le sue dichiarazioni:

"Sicuramente la vittoria contro l'Udinese metterà più tranquillità nei giocatori viola. Dobbiamo capire e credere che la Fiorentina è una buona squadra. Ora tocca ai giocatori tirare fuori le proprie doti. Dobbiamo essere più convincenti attaccando con maggior qualità l’area avversaria. Ho fiducia nel mister. Penso che potrà fare molto bene con questa rosa. Adesso siamo tra le peggiori squadre per media realizzativa, ma sono in tanti che possono dare una scossa a questa squadra. Ribery? Quando lo vedi sbagliare tre-quattro palloni con la testa bassa, vuol dire che moralmente non è al massimo. Lo vedo preoccupato e un campione come lui non lo dovrebbe essere, perchè sono i giocatori esperti che devono dare la carica. Montiel? E’ difficile pensare di vederlo con il Milan. In primavere tecnicamente era davvero forte, però ancora deve cercare di capire numerose cose".

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