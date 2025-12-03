3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:36

Chiarugi: “I calciatori non hanno più alibi, a me Pioli piaceva. Solo Kean può toglierci da questa situazione”

Rassegna Stampa

3 Dicembre

"Mandragora è uno dei senatori"

Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato di Vanoli e di Pioli a La Gazzetta dello Sport: “Vanoli è umile. Sa di essere in una grande squadra e lo sente. Ma l’aiuto devono darglielo i calciatori che ora non hanno più alibi. A me piaceva anche Pioli. L’ho vissuto quando era calciatore. Non avrei mai pensato potesse succedere una cosa del genere. In estate ero felicissimo quando lo hanno scelto. Poi la squadra è buona, è coperta in tutte le zone del campo.

Quel Fortini ha qualità, ha gamba. È un giovanissimo che sta facendo bene sulle fasce con lo spirito giusto. Ma da questa situazione ci può togliere soltanto Moise Kean. E devo dire che è sempre quello che cerca di fare qualcosa in più. Non gli va bene, prende pali e traverse e quindi non sta segnando come nella straordinaria passata stagione, ma ci mette l’anima ogni volta. Anche Mandragora, che ha già fatto tre gol, è uno che dà tutto dall’inizio alla fine. Uno dei senatori, uno che si vede che tiene tanto”.

