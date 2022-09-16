Chiarugi: "Non si può cambiare formazione ogni partita, non si trova la quadratura. Firenze stia vicino alla squadra"

La Fiorentina cade ad Istanbul ed il giorno dopo è carico di analisi sul momento complicato dei viola

L'ex Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Bruno della sconfitta rimediata dai viola nella trasferta di Istanbul, queste le sue dichiarazioni:

"Riguardo la partita di ieri? Difficile parlarne, faccio veramente fatica. Italiano deve stare attento con le parole perchè domenica giochiamo contro il Verona, un match alla portata e da vincere.

L'allenatore? Il suo punto di forza è fare sentire tutti importanti ed è stata la chiave della passata stagione. Penso che cambiare otto giocatori su undici praticamente ogni partita non sia una soluzione da seguire, serve trovare la quadratura per arrivare ai risultati.

I tifosi? Conosco bene Firenze, è una città che ti fa uscire sempre al meglio da questo tipo di difficoltà. Con il Verona deve essere la svolta, remiamo tutti nella stessa direzione e aiutiamo come sempre la Fiorentina."

CLIMA TESO A FIRENZE

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