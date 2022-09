“Biraghi ti devi svegliare” e il capitano risponde a tono al tifoso viola: “Devi stare muto”

Allenamento allo stadio Franchi per la Fiorentina che si è divisa tra chi ha giocato e chi non è sceso in campo in Turchia contro il Basaksehir. Ritornando al centro sportivo dopo la seduta al Franchi il capitano Biraghi è stato criticato da alcuni tifosi (una decina circa) presenti fuori ai campini che hanno gridato: “Svegliatevi” “Dovete onorare la maglia, non possiamo fare queste figure” e poi, proprio diretto a Biraghi un tifoso ha detto: “Biraghi ti devi svegliare” con il capitano viola, ormai già diretto dentro il centro sportivo che si è girato e ha risposto al dicendogli: “Devi stare muto devi stare”. Insomma un clima non proprio sereno dopo la debacle europea. Più sereno il clima al passaggio degli altri giocatori che sono stati spronato a dare di più. Anche il direttore generale Joe Barone è stato a colloquio con un tifoso contrariato per la situazione.

